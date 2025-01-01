هتف "الله أكبر".. إطلاق النار على جندي إسرائيلي على حدود غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادثة غير عادية حصلت على الحدود مع قطاع غزة، حيث تم إطلاق النار على رجل بعد أن صرخ "الله أكبر"، ليتبين أنه جندي يعاني من حالة صدمة جراء المعارك.



وحسب موقع Ynet، فقد عبر جندي سابق إلى المنطقة العازلة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وتم رصده وهو يحاول العودة إلى إسرائيل، وهو يصرخ "الله أكبر".

وعلى الإثر تم إرسال قوة من كتيبة نتساه يهودا إلى مكان الحادث، حيث تم إطلاق النار على رجله ومن ثم اعتقاله، وقد تم نقله في حالة خفيفة إلى مستشفى برزيلي في عسقلان، حيث تبين أنه يعاني من صدمة نفسية وحاول إنهاء حياته.