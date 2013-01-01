لواء بالجيش المصري يذكر واشنطن بمصير 10 طائرات مصرية "خرجت ولم تعد"

القاهرة/سما/

قال اللواء السابق بالجيش المصري، والمفكر الاستراتيجي، سمير فرج، إن مصر لا تنتظر المعونة الأمريكية.



وأضاف أن سعر الطائرة إف 16 كان بـ40 مليون دولار والآن تخطى سعرها الـ 90 مليون دولار، موضحا أن مصر تمكنت من شراء 400 طائرة f16 أمريكية خلال 4 سنوات.

وتابع فرج خلال لقائه على قناة "صدى البلد" أن باقي المعونات المقدمة من أمريكا كان يتم ضخها في منشآت صحية، معلقا: "المعونات الآن لا تكفي 10 طائرات F-16".

وأوضح، أن المعونة الأمريكية توقفت 4 سنوات، ومصر لا تنتظر المعونة الأمريكية، مصر قدمت تسهيلات للطيران الأمريكي، لزيادة أمان الطائرات الأمريكية والسماح لأمريكا بالمرور في الأجواء المصرية.

وذكر أن الرئيس المصري السيسي يتميز بالحكمة والهدوء وعدم التسرع في القرارات، موضحا أن قناة السويس كانت تمنح المرور المبكر للسفن الأمريكية عبر الممرات.

وتابع اللواء سمير فرج: "مصر أرسلت 10 طائرات لأمريكا في 2013 لإجراء صيانة ولم ترجع.. مصر لديها أوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي".

وأكد سمير فرج، أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في مواقفه الثابتة من رفض التهجير للفسطينيين، مؤكدا على الدور القوي لوزارة الخارجية في إيصال الموقف المصري الثابت حول القضية الفلسطينية.

وأشار فرج إلى أن هناك مطالب شعبية بعدم زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه يرشح فكرة زيارة الرئيس السيسي إلى أمريكا لعرض أفكاره والدفاع عنها أمام العالم كله وإعلان موقفه الذي لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم: "الجيش الإسرائيلي غير مستعد للدخول في حرب ضد جيشنا، لا تستطيع الدخول في حرب قبل عامين، احنا من أقوى دول العالم، جيشنا مستعد، كل أسبوع في نشاط، والقوات المسلحة على أتم الاستعداد".

وكانت الخارجية المصرية قد حذرت لأول مرة في بيان رسمي لها من خطورة الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة على مكتسبات السلام في المنطقة.

وشدد بيان للخارجية المصرية على أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع".