جنوب إفريقيا: لن نسحب دعوانا ضد "إسرائيل" رغم ضغوط ترامب

كيب تاون/سما/

أكد وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المساعدات عن بلاده لن يثنيها عن المضي قدما في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الحرب على غزة.



وفي وقت سابق هذا الشهر قررت إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية لجنوب إفريقيا، وأرجعت قرارها إلى قانون جديد يسمح بمصادرة الأراضي في بعض الحالات "إذا كان هذا من أجل مصلحة عامة".

جاء ذلك بعد أن اتهم ترامب حكومة بريتوريا بالقيام بممارسات "غير عادلة وغير أخلاقية"، ومعاملة "شريحة معينة من مواطنيها بشكل سيئ للغاية"، كما اتهمها باتخاذ "مواقف عدوانية" من الولايات المتحدة وحلفائها، وخص بالذكر دعواها ضد إسرائيل، وتطوير العلاقات مع إيران، بما في ذلك في المجال النووي.



وقال لامولا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه "لا مجال" لسحب الدعوى رغم تهديدات ترامب، وأضاف: "الدفاع عن مبادئنا له عواقب في بعض الأحيان، لكننا نظل ثابتين في اعتقادنا بأن ذلك مهم للسلام وسيادة القانون".

ووصف المزاعم الأمريكية بأنها "معلومات مضللة"، إذ تقول بريتوريا إن قانون الأراضي ليس "تعسفيا" لكنه ضروري لتصحيح عدم المساواة في ملكية الأراضي بعد فترة الفصل العنصري.

وبشأن إيران، قال لامولا: "بينما تربطنا علاقات جيدة مع إيران، ليس لدينا برامج نووية معها ولا أي تجارة تذكر".

وأضاف أن جنوب إفريقيا تسعى إلى "تفاعل عاجل" مع الولايات المتحدة "بهدف إقناعهم، إذا كانوا قابلين للإقناع".

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع تشكل "انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".