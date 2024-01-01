كاتبة فرنسية: هذا هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الفلسطينية..

باريس/سما/

أشارت الكاتبة والمحللة الفرنسية أليكساندرا شوارتزبرود إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يملك القدرة على لعب دور محوري في تهدئة الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

وأكدت شوارتزبرود في حديث لقناة "Public Sénat" الفرنسية، أن بن سلمان قادر على خفض التصعيد في المنطقة، والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت في خضم حديثها أن الأمير محمد بن سلمان الشخصية الوحيدة التي يمكنها الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال استخدام ورقة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب كوسيلة لتحقيق السلام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون جزءا من خطة "حل الدولتين"، التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأضافت أن السعودية، بوصفها قوة نفطية كبرى، تمتلك الأدوات اللازمة للضغط على واشنطن وتل أبيب، مبرزة أن "السعودية لديها القدرة على أن تقول لنتنياهو وترامب: كفى من هذا الهراء، فلنتحدث بجدية عن إقامة دولة فلسطينية".

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا الأحد الماضي، أكدت فيه موقف المملكة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو انتهاك حقوقهم.

كما دعت إلى حل الصراع عبر خطة "حل الدولتين"، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي بيان آخر صدر الأربعاء الماضي، أكدت السعودية أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف تم تأكيده بوضوح من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال خطابه أمام مجلس الشورى في 18 سبتمبر 2024، وكذلك خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024.