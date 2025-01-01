  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماسك: الواقيات الذكرية لم تكن لغزة الفلسطينية بل لغزة الموزمبيقية

الأربعاء 12 فبراير 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك: الواقيات الذكرية لم تكن لغزة الفلسطينية بل لغزة الموزمبيقية



واشنطن/سما/

ترجع رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك عن زعمه الذي كرره الرئيس دونالد ترامب بشأن قيام الإدارة السابقة بتخصيص ملايين الدولارات لشراء واقيات ذكرية لقطاع غزة.

 

وبينما كان ماسك يحمل ابنه على كتفيه واقفا بجانب ترامب في المكتب البيضاوي بحضور وسائل الإعلام، أشارت صحفية إلى تقارير كشفت أن ادعاء إدارة كفاءة الحكومة بشأن الواقيات الذكرية تضمن خلطا بين قطاع غزة ومقاطعة (غزة) في موزمبيق تلقت وسائل منع حمل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز". 

وبعد أن طلبت منه الصحفية تصحيح الخطأ وتأكيد أن الواقيات الذكرية "لم ترسل إلى حماس" بل إلى موزمبيق، وسألته "كيف يمكن التأكد أن كل تصريحاتك صحيحة حتى نتمكن من الوثوق بما تقول"، أجاب ماسك: "بعض الأشياء التي سأقولها ستكون غير صحيحة ويجب تصحيحها. لن يسجل أحد 1000 نقطة. سوف نرتكب أخطاء، لكننا سنتحرك بسرعة لتصحيح أي أخطاء".

وتابع: "لست متأكدا من أنه يجب علينا إرسال واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى أي مكان، بصراحة، لست متأكدا من أن هذا شيء قد يكون الأمريكيون متحمسين له حقا، وهذا في الواقع عدد هائل من الواقيات الذكرية عندما تفكرون في الأمر".

وأضاف: "إذا كانت لموزمبيق بدلا من غزة، فهذا ليس بهذا السوء، لكن مع ذلك.. لماذا نفعل ذلك؟". 

وكانت ترامب قال الأسبوع الماضي إن ماسك اكتشف أن إدارة بايدن خصصت 50 مليون دولار لشراء الواقيات الذكرية لـ"حماس"، واتهم الحركة باستخدامها "كوسيلة لصنع القنابل"، في إشارة على ما يبدو إلى الواقيات الذكرية المطاطية المنتفخة التي استخدمها الفلسطينيون في غزة لإطلاق أجهزة حارقة ومتفجرات تجاه جنوب إسرائيل خلال ولايته الأولى. 

الأكثر قراءة اليوم

في حضور ملك الأردن.. ترامب يتعهد بتهجير سكان غزة ويؤيد ضم إسرائيل للضفة

مصر تلوح بإلغاء اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل لوقف خطة تهجير الفلسطينيين

4 خيارات تملكها مصر لمواجهة مخططات ترامب ونتنياهو للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه..

ترامب "يهدد" أمريكا بأزمة دستورية

"يديعوت" : خطة ترامب بشأن غزة ستفشل بسبب الأردن ومصر وإيران أقامت حول إسرائيل حزامًا ناريًا والمفاوضات الحل

السيسي يؤجل زيارته إلى واشنطن بعد تصريحات ترامب

تقرير عبري يفجر مفاجأة عن أمر ستفعله إسرائيل في لبنان قد يشعل فتيل الحرب مجددا مع حزب الله

الأخبار الرئيسية

Image1_2202512142248296821389

موقع عبري ينشر مخططا لضرب السد العالي بهدف إغراق مصر

67ac5a364c59b76faf3aa7e3

تل أبيب تصدر بيانا بعد الدوس على العلم الإسرائيلي في الأردن

67ac8eb542360407bf76efe7

حال رغب ترامب بالحديث عن التهجير.. هل يسافر السيسي إلى واشنطن؟

كاتبة فرنسية: هذا هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الفلسطينية..

67abeb1c42360454a50778e8

لواء وخبير مصري بارز: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية