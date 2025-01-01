رئيس "الشاباك" يؤكد ضرورة إكمال المرحلة الأولى من الصفقة مع "حماس"

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر إسرائيلية لموقع "واللا" إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار أبلغ الكابينت أمس أنه يجب بذل جهود لإكمال المرحلة الأولى من الصفقة مع "حماس".



وحسب المصادر فإن "فريق المفاوضات نصح وزراء الكابينت بحل الأزمة مع حماس وعدم السماح بانهيار الصفقة، كما نصح بار الوزراء بإتاحة الفرصة أمام الوسطاء لحل الأزمة مع حماس".



وذكرت أن "إسرائيل طلبت من الدول الوسيطة أن تسعى لمنع حمـاس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) عقد مساء أمس جلسة لمناقشة تطورات صفقة التبادل.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أن المؤسسة الدفاعية ترى أن حركة حماس لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى الآن.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجتمع بمجلسه الأمني لبحث الخطوة المقبلة، بعد إجرائه مشاورات أمنية، وذلك مع تصاعد الاتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين له بأنه يعرقل الصفقة من خلال عدم المضي قدما إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومساء الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

ومن جانبه، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت المقبل.