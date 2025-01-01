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لابيد: أؤيد القضاء على "حماس" لكن يجب إعادة الرهائن أولا

الأربعاء 12 فبراير 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: أؤيد القضاء على "حماس" لكن يجب إعادة الرهائن أولا



القدس المحتلة/سما/

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه يؤيد القضاء على حركة "حماس"، مشددا على أنه يجب أولا إعادة جميع الرهائن.


وقال لابيد في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان" إنه "يمكن تدارك الأزمة مع حماس حتى السبت ونريد العبور نحو صفقة واحدة"، مؤكدا أنه يؤيد "القضاء على حماس، لكن أولا سنعيد المختطفين وسيكون الثمن هو إنهاء الحرب في الوقت الحالي".


وشدد على أن "مهمتنا الآن هي إعادة المخطوفين من غزة أما العودة للحرب فهي أمر قد يتسنى لنا في حال خرق الاتفاق، وستكون لدينا كل الأسباب التي سنحتاجها أمام العالم للعودة إلى القتال في المستقبل".

وأضاف: "لا أعرف لماذا هناك من يعتقد أنه من الجيد أن يموت المخطوفون في الأسر بذريعة الحرب الأبدية"، معتبرا أن "رافضي الصفقة يريدون إغراقنا في مستنقع الدم والموت وهذه أيضا طموحات حماس".


ومساء الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

ومن جانبه، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت المقبل.

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