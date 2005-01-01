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الحكومة الألمانية تبحث إرسال قوات شرطة إلى رفح

الأربعاء 12 فبراير 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الألمانية تبحث إرسال قوات شرطة إلى رفح



برلين/سما/

يعتزم مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء تهيئة الظروف لنشر قوات من الشرطة الألمانية في عمليات مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.


وحسبما نقلت وكالة "د ب أ" عن مصادر حكومية، فقد أعدت وزارتا الداخلية الخارجية مقترحا مشتركا بشأن المهمة.

ومن ضمن المسائل المحورية في المهمة ضمان حماية أفراد الشرطة لأنفسهم.

وأعيد فتح المعبر الحدودي الوحيد للمناطق الفلسطينية الذي لا تسيطر عليه إسرائيل في الأول من فبراير.

وأفادت تقارير في نهاية الشهر الماضي بأن الحكومة الألمانية تعتزم إرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح. ولتسهيل عملية النشر، تخطط برلين لتعديل قرار وزاري صدر عام 2005، والذي كان يسمح في السابق بإرسال أفراد غير مسلحين فقط.

وقد يكون النشر جزءا من بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah)، والتي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد انقطاع دام منذ سيطرة "حماس" على القطاع عام 2007.

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