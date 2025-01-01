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كوريا الشمالية تعلق على اقتراح ترامب بشأن غزة

الأربعاء 12 فبراير 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية تعلق على اقتراح ترامب بشأن غزة



سيول/سما/

نددت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير للسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين.


وأكدت القيادة الكورية الشمالية في بيان رسمي أن السيادة الوطنية الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوعا للمفاوضات مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تعليق على موقعها الإلكتروني: "إن العالم يغلي الآن مثل وعاء العصيدة بسبب الإعلان الأمريكي المفاجئ"، دون الإشارة إلى ترامب بالاسم بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم ترامب اقتراحا مثيرا للجدل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اقترح فيه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم.

وقالت كوريا الشمالية إن طبيعة الولايات المتحدة في البقاء على قيد الحياة من خلال "الذبح والسرقة" وطموحها "للهيمنة القائمة على الغزو" للسيطرة على العالم تجسدت بوضوح في خطة غزة التي وصفتها بأنها انعكاس صارخ لسياسات واشنطن الاستعمارية.

وأضافت الوكالة أن القضية لا تنحصر فقط في قطاع غزة، بل تمثل جزءا من نهج أمريكي أوسع يستهدف فرض الهيمنة على الدول الأخرى.

واتهمت كوريا الشمالية الإدارة الأمريكية بتجاهل القانون الدولي والمبادئ الأساسية، مستشهدة بمقترح ترامب السابق بشأن الاستحواذ على غرينلاند ومطالبته بإعادة النظر في وضع قناة بنما، بالإضافة إلى دعوته الأخيرة لتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

واعتبرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه السياسات تعكس استمرارا لنزعة واشنطن التوسعية التي تسعى إلى فرض هيمنتها على العالم دون اعتبار لمصالح الدول الأخرى.

وقالت الوكالة الكورية إن عصر القطب الواحد، الذي كانت فيه الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، قد انتهى بالفعل.

ودعت واشنطن إلى "الخروج من حالة الإنكار والتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول الأخرى".

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