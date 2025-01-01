  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لواء وخبير مصري بارز: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل

الأربعاء 12 فبراير 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء وخبير مصري بارز: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل



القاهرة/سما/

قال اللواء السابق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي سمير فرج إن هناك رفضا شعبيا ورئاسيا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن "الجيش مستعد وقادر على المواجهة العسكرية في أي وقت".


وأضاف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تحديد موعد استضافة القمة العربية العاجلة ليكون يوم 27 فبراير الجاري، لمعرفة آخر التطورات التي ستحدث في المنطقة، مؤكدا على ضرورة التكاتف والتعاون المشترك".


وأشار إلى أن "هناك رفضا شعبيا ورئاسيا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء"، موضحا أن "مصر لديها التقبل الكامل لكل الصعاب الاقتصادية التي قد تواجهها".

وأكد اللواء سمير فرج، أن "الجيش المصري مستعد وقادر على المواجهة العسكرية في أي وقت"، منوها بأن "إسرائيل تقول إن الجيش المصري يعزز قوته العسكرية في سيناء".

وقال: "مصر تقوم بتجهيزات هندسية في سيناء وفق الاتفاقيات، وعمل استحكامات وتجهيزات عسكرية، للاستعداد الكامل لكل الظروف المفاجئة".

كما أوضح اللواء سمير فرج، أن "مصر جاهزة للحفاظ على أمنها المائي، وأمريكا منعت المعونة بسبب غزة، وبسبب شراء سلاح من دول أخرى، ونحن نمتلك قوة عسكرية كاملة في البحر الأبيض".

هذا وطالب وزير الدفاع المصري عبدالمجيد صقر الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجل زيارته إلى واشنطن حتى إشعار آخر.

وأكدت أن القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل وأمريكا وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن، ورفضت 3 مقترحات بشأن غزة وجميعها تتضمن التهجير وعدم العودة.

الأكثر قراءة اليوم

في حضور ملك الأردن.. ترامب يتعهد بتهجير سكان غزة ويؤيد ضم إسرائيل للضفة

مصر تلوح بإلغاء اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل لوقف خطة تهجير الفلسطينيين

4 خيارات تملكها مصر لمواجهة مخططات ترامب ونتنياهو للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه..

ترامب "يهدد" أمريكا بأزمة دستورية

"يديعوت" : خطة ترامب بشأن غزة ستفشل بسبب الأردن ومصر وإيران أقامت حول إسرائيل حزامًا ناريًا والمفاوضات الحل

السيسي يؤجل زيارته إلى واشنطن بعد تصريحات ترامب

تقرير عبري يفجر مفاجأة عن أمر ستفعله إسرائيل في لبنان قد يشعل فتيل الحرب مجددا مع حزب الله

الأخبار الرئيسية

Image1_2202512142248296821389

موقع عبري ينشر مخططا لضرب السد العالي بهدف إغراق مصر

67ac5a364c59b76faf3aa7e3

تل أبيب تصدر بيانا بعد الدوس على العلم الإسرائيلي في الأردن

67ac8eb542360407bf76efe7

حال رغب ترامب بالحديث عن التهجير.. هل يسافر السيسي إلى واشنطن؟

كاتبة فرنسية: هذا هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الفلسطينية..

ماكرون يوجه انتقادا ناريا لخطة ترامب بشأن غزة ويفتح النار على نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية