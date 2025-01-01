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مفكر مصري يهاجم تصريحات ترامب: "لتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم"

الأربعاء 12 فبراير 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفكر مصري يهاجم تصريحات ترامب: "لتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم"



القاهرة/سما/

انتقد المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، واصفا كلامه بأنه "في الهواء" ودعا إلى الرد عليه "بحسم وقوة".


كما أشار إلى أن المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، "ليست بالمبلغ الكبير"، معتبرا أن مصر يمكنها الاستغناء عنها إذا لزم الأمر.

جاءت تصريحات الفقي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، حيث قال: "ترامب يقول كلام في الهواء لا يخوفنا، ويجب الرد عليه بحسم وقوة، ولتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم".

وأضاف أن المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، "ليست بالمبلغ الكبير"، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على التعامل مع أي ضغوط خارجية.

وأعرب الفقي عن استيائه من تصرفات ترامب تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: "أنا لست مصدقا إن ترامب رئيس أمريكا، وما يريد فعله مع الفلسطينيين أسوأ من التطهير العرقي"، وأكد أن "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو إنكار حقوقهم ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها".

وحذر الفقي من أن أي محاولة لتجريح السلام بين مصر وإسرائيل ستكلف إسرائيل ثمنا باهظا، مشيرا إلى أن "ذلك لن يكون بالضرورة عبر الحرب العسكرية، بل سيفقد إسرائيل جزءا كبيرا من مشروعية وجودها في المنطقة بشكل سريع وتلقائي".

وقال: "لو تم تجريح السلام مع مصر، فسوف تدفع إسرائيل ثمنا غاليا، مش معناها حربا وعسكر فقط، لكن إسرائيل ستفقد إلى حد كبير جدا جزءا من مقومات مشروعية وجودها في المنطقة بشكل سريع وأوتوماتيكي".

وتابع الفقي حديثه مؤكدا أن "السلام مع السعودية يعد هدفا غاليا وعزيزا على إسرائيل، خاصة بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر نفسه رائد التطبيع الإبراهيمي".

ودعا إسرائيل إلى "وقف عدوانها ومخططاتها لتهجير الفلسطينيين، والتحرك بشكل جدي نحو إقامة الدولة الفلسطينية".

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