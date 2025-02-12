جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تُنشئ مخيمات لإيواء النازحين العائدين إلى غزة وشمالها

غزة/سما/

شرعت طواقم إدارة مخاطر الكوارث التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالشراكة مع مؤسسات دولية ولجان محلية، في إقامة عدد من المخيمات في محافظتي غزة وشمال غزة، بهدف تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة، لا سيما مع عودة آلاف النازحين.

وقد تم توزيع 1,490 خيمة في محافظة شمال غزة، و1,600 خيمة في محافظة غزة، فيما سيُستكمل العمل خلال اليوم في محافظة رفح، حيث من المتوقع توزيع مئات الخيام لإقامة مخيمات تديرها لجان محلية.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز الاستجابة الطارئة، وتوفير الدعم الصحي والإغاثي للمتضررين، إلى جانب تقديم المساعدات الغذائية والمستلزمات الأساسية للعائلات المحتاجة.