وفد من "حماس" يصل القاهرة لإجراء مباحثات حول متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" أن وفدا من الحركة وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات حول متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.



وقالت حماس في بيان إن "وفدا برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء".



ومساء الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

ومن جانبه، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت المقبل