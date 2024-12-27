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الصحة تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية

الأربعاء 12 فبراير 2025 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية



غزة/سما/

طالبت وزارة الصحة بالإفراج الفوري عن الأسير الطبيب حسام أبو صفية وكافة الأسرى من الطواقم الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال.

وشددت الوزارة في بيان صادر عنها صباح اليوم الأربعاء، على أن الدكتور أبو صفية وزملاءه من الطواقم الطبية يتعرضون لممارسات قمعية ووحشية داخل سجون الاحتلال، وفقاً لإفادة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي تمكن من زيارته مساء أمس الثلاثاء في معتقل عوفر.

وأضافت الوزارة في بيانها " بحسب إفادة الدكتور أبو صفية لمحامي المركز، فقد خسرَ من وزنه نحو 15 كيلوغراما، ويعاني من تضخم في عضلة القلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالباته المتكررة لإدارة السجن بذلك.

وفي بداية اعتقال الطبيب أبو صفية وخلال نقله من قطاع غزة، أُجبر على خلع ملابسه، وقيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة 5 ساعات تقريباً، وتعرض للضرب بالكهرباء، والضرب على الصدر، كما أنه مكث في زنازين الاحتلال لمدة 25 يوما في سجن عوفر، من بينها 10 أيام تعرض خلالها للتحقيق شبه المتواصل، وتعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق، كما وجهت له اتهامات أنكرها على الفور، مؤكداً أنه طبيب يُقدم العلاج للمرضى والجرحى فقط، إلى جانب توليه منصب إدارة مستشفى كمال عدوان.

واستنكرت الوزارة في بيانها الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، والذي يُعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي، وقواعد الحماية المقررة للطواقم الطبية والواردة في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التدخل للإفراج الفوري عن الطواقم الطبية الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الدكتور أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، من مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة، مع العديد من العاملين والأطباء والمواطنين، حيث يعاني الأسرى من ظروف اعتقال صعبة للغاية نتيجة ممارسات الاحتلال داخل السجون، وهذا يُضاف لسلسلة انتهاكات الاحتلال اليومية لكافة القوانين والأنظمة والأعراف الدولية والإنسانية.

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