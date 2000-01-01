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الرئيس عباس يثمن موقف الأردن ومصر والسعودية ويشيد بمبادرة الملك عبد الله استقبال 2000 طفل غزي مريض

الأربعاء 12 فبراير 2025 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يثمن موقف الأردن ومصر والسعودية ويشيد بمبادرة الملك عبد الله استقبال 2000 طفل غزي مريض



رام الله/سما/

 قال الرئيس محمود عباس إنه، يقدر  عالياً المواقف الأخوية الشجاعة للملك الأردني عبد الله.

واعتبر الرئيس عباس هذه المواقف امتداداً لمواقف القيادة الأردنية الصلبة الداعمة لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، والمتمسكة بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية.

وأشاد بإعلان الملك استضافة أطفال مرضى وجرحى من قطاع غزة لعلاجهم وهذا يضاف إلى ما تقوم به المملكة من تقديم المساعدات الإنسانية وتشغيل مستشفيات ميدانية أردنية في غزة والضفة.

وجدد التأكيد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف العربية، لاعتماد رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة القادمة، مثمنا أهمية الجهود المبذولة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام منتصف هذا العام، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وفي هذا الإطار، ثمن، مجدداً المواقف الأخوية الشجاعة لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والدول الشقيقة والصديقة كافة، التي رفضت مشاريع تهجير شعبنا وضم أراضيه، وأكدت أنه لا سلام ولا استقرار إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية، والإصرار على الوقف التام للحرب، والبدء الفوري بإغاثة شعبنا، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وفقاً لخطة محكمة تحظى بإجماع فلسطيني عربي رسمي وشعبي، تهدف إلى إعادة الإعمار في ظل وجود شعبنا على أرضه.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على تمسك شعبنا بالبقاء على أرضه في كل من غزة والضفة والقدس، وأن فلسطين ليست للبيع.

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