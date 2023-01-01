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شهيد وإصابة خطيرة جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق رفح

الأربعاء 12 فبراير 2025 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابة خطيرة جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق رفح



غزة / سما/

 استُشهد مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين شرق مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وإصابة خطيرة إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس (جنوب)، جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق رفح، اثناء تفقدهم منازلهم في منطقة "أبو حلاوة" شرق رفح.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 92 مواطنا، وإصابة 822 آخرين، جراء استهداف الاحتلال المباشر، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وبشكل شبه يومي يطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه مباشرة صوب فلسطينيين، أو يستهدفهم برصاص وصواريخ مسيراته في مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح مراسلنا، أن طائرات الاحتلال تنسف منازل غرب رفح.

يذكر أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدينة رفح على مدار اليومين الماضيين.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111,665 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023

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