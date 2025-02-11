عدوان واسع في مخيم العروب وهدم منزل

الخليل/سما/

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة عسكرية واسعة النطاق داخل مخيم العروب شمال الخليل، منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال قد داهمت العشرات من منازل المواطنين، وفتشتها ونكلت بالمواطنين، وقامت باعتقال ما يزيد عن 70 مواطنا ونقلهم مقيدي الايدي الى عيادة العروب الصحية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللآجئين، حيث يتم التحقيق معهم ميدانيا.

واشارت المصادر الى قيام قوات الاحتلال بتحطيم محتويات العيادة الصحية قلل تحويلها لمقر تحقيق ميداني.

كما قالت مصادر بأن قوات الاحتلال قد حولت منزلا داخل المخيم لمقر للتحقيق مع المواطنين.

وقد اخلت سلطات الاحتلال، سبيل غالبية من تم اعتقالهم والتحقيق معهم.

في غضون ذلك، قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل الاحتلال لعائلة المواطن عدي الدنبر ويقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني عند مدخل مخيم العروب.