لليوم الـ 17 ..الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

طولكرم/سما/

دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها، يومه الـ17 على التواصل، ويومه الرابع على مخيم نور شمس، وسط استمرار الحصار ومداهمات المنازل ونزوح قسري للسكان مترافقا مع حملة اعتقالات واسعة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت الليلة الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية نحو المدينة ومخيماتها، ونشرت المشاة في مختلف المناطق والحارات، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

في مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عددا من المواطنين النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس، بعد مداهمة مسجد عثمان بن عفان "الجديد"، وسط المدينة، وإخراج المتواجدين فيه من النازحين، والتحقيق معهم ميدانيا، قبل أن تعتقلهم، وعرف من بين المعتقلين: رمزي العارضة، ونور تركمان ومحمود حسين وهم من مخيم طولكرم، كما اعتقلت الشاب بدر حكم حجازي من منزله في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم، مواطنتان شرق طولكرم بعد مداهمة منزليهما وهما: ربى الساعد "بسيسي" (45 عاما) من بلدة رامين، وسيرين صعيدي من بلدة بيت ليد.

واصيب شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، بعد محاصرتها لأحد المنازل فيها وتم نقله للمستشفى.

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارا على الحي الشرقي لمدينة طولكرم خاصة المنطقة القريبة من مخيمها، وتستولي على ثلاثة مباني فيها كثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، وتمنع المواطنين من الخروج من منازلهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية أو حتى الظهور على النوافذ والشرفات.

وتتوالى المناشدات من سكان هذا الحي الى كافة الجهات المسؤولة بما فيها الصليب والهلال الأحمر بالتحرك العاجل لتفقد احوال العائلات، وتوفير المواد الغذائية وتأمين الخدمات الصحية خاصة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وتسهيل حركة المواطنين.

الى ذلك، شهد مخيم نور شمس، موجة جديدة من النزوح الجماعي لعشرات العائلات قسرا، تحت التهديد والترهيب من الاحتلال، وسط إطلاق الأعيرة النارية وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

وتقوم قوات الاحتلال بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها واخضاع سكانها للتحقيق الميداني والتنكيل، واعتقال عدد منهم.

كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف وتدمير البنية التحتية والممتلكات في مختلف حارات المخيم بدءا من جبل النصر والصالحين والمنشية والمسلخ وصولا إلى الحارات الداخلية، إضافة إلى تجريف شارع نابلس على طول امتداد مداخل المخيم وتدميره بشكل كامل، كما نسفت ثلاثة منازل.

وفي مخيم طولكرم، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونشرت المشاة داخل حارات المخيم ومنازله الفارغة، وحولتها لثكنات عسكرية، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف، كما أحرقت منزلا لعائلة العوفي في حارة مربعة حنون.

وواصلت قوات الاحتلال استيلائها على منازل ومباني سكنية إضافية في محيط المخيم، تحديدا في الحيين الشمالي والشرقي للمدينة، وحولتها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

وناشد المواطنون الذين لم يغادروا منازلهم على أطراف المخيم، بإيصال المواد التموينية ومياه الشرب والادوية وحليب الأطفال، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة انقطاع كافة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات بعد تدمير الاحتلال للبنية التحية للمخيم.

إلى ذلك، يواصل الاحتلال اغلاق بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنويي لمدينة طولكرم، وفصلها عن قرى الكفريات لليوم الخامس على التوالي.