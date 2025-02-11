اليوم 24 لوقف اطلاق النار: تهديدات وخروقات إسرائيلية متواصلة وسط تهديدات باستئناف الحرب على غزة

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٤ لوقف اطلاق النار.

وارتفعت وتيرة التهديدات الاسرائيلية بالعودة للقتال مجددا إذا لم تسلم حماس الاسرى الثلاثة حتى مساء السبت.

واعطى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي تعليماته للقوات الاسرائيلية حول قطاع غزة بالاستعداد للعودة للقتال والسيطرة على محور نتساريم مجددا.

وارتقى شهيد وإصابة خطيرة صباح الاربعاء جراء استهداف من طائرة مُسيرة بالقرب من منطقة ابو حلاوة شرقي رفح.

واطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها صباح اليوم الاربعاء باتجاه ساحل مدينة غزة.

واصيب شابين من عائلة قشطة برصاص قناصة الاحتلال ، احدهم بطلقين في الظهر والاخر طلق في القدم على الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

وهدمت آليات الاحتلال منزلًا لعائلة العمور شرقي بلدة الفخاري في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة انه وصل مستشفيات قطاع غزة ١١ شهيد منهم ٨ شهداء انتشال وثلاثة شهداء جدد بالإضافة إلى عشر اصابات، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٢١٩ شهيد و ١١١٦٦٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وفي سياق متصل غادر ٥٣ مريض مع عدد من المرافقين عبر معبر رفح لتلقي العلاج .

وقالت الصحة بغزة ان العدد قليل مقارنة بالاتفاق الذي ينص على مغادرة ١٥٠ مريض يوميا.