سموتريتش يطالب نتنياهو بتوجيه رسالة حاسمة لـ"حماس"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توجيه رسالة حاسمة لحركة "حماس" حول الإفراج عن جميع الأسرى بحلول يوم السبت.



وقال بتسلئيل سموتريتش في مقطع فيديو موجه لنتنياهو: "رئيس الوزراء، أدعوك واستنادا إلى التصريح الواضح جدا للرئيس ترامب، إلى توجيه رسالة حاسمة لحماس".

وأضاف: "إما أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين بحلول يوم السبت فلا مزيد من الدفعات ولا مزيد من الألاعيب أو أننا سنفتح أبواب الجحيم عليهم، وهذا يعني: لا كهرباء، لا ماء، لا وقود، لا مساعدات إنسانية".

وأشار إلى أنه "سيكون هناك فقط نار و قذائف من الطائرات والمدافع والدبابات واحتلال كامل لقطاع غزة وهناك إخراج لجميع سكان غزة من القطاع، وفقا لخطة الرئيس ترامب، والسيطرة على الأرض وفرض السيادة عليها، لأن هذا هو الثمن المؤلم الذي سوف يفهمونه".

وأوضح بتسلئيل سموتريتش، قائلا: "السيد رئيس الوزراء، هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على حياة المحتجزين لدينا وإعادتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.. لدينا دعم دولي كامل لهذا الأمر عليك إصدار الأمر فورا".

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت المقبل.

هذا وأكد قائد حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي، أن إسرائيل تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدا الحضور بقوة اذا دفعت الأمور إلى التصعيد.

وفي وقت تجري فيه الأطراف المعنية جهودا متواصلة من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار،هدد ترامب بأن "أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يتم تسليم جميع الرهائن".

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.