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مصدر مصري يؤكد رفض القاهرة لأي مقترح يتضمن إخراج الفلسطينيين من أراضيهم

الأربعاء 12 فبراير 2025 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري يؤكد رفض القاهرة لأي مقترح يتضمن إخراج الفلسطينيين من أراضيهم



القاهرة/سما/

أكدت مصادر مصرية أن القاهرة أبدت استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشان القضية الفلسطينية بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت المصدر المصري المطلع إن "مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان قطاع غزة وتتمسك بموقفها الثابت في القضية الفلسطينية" وذلك ردا من مصر على خطة الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وشدد المصدر المصري على "رفض القاهرة لأي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وركز المصدر المصري على أن موقف مصر يرتكز على أن حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم.

وأصدرت الخارجية المصرية مساء الثلاثاء بيانا أعربت فيه عن اعتزام مصر تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقال بيان الخارجية المصرية إن "جمهورية مصر العربية تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وشددت مصر على أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن "واشنطن تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، وأعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وأضاف: "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة، وسيكون للفلسطينيين قطعة أرض في الأردن وأخرى في مصر، ولا بد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت".

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