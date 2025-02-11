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مصر تعلن تقديمها تصورا لإعمار غزة بعد تصريحات جديدة لترامب عن تهجير سكان القطاع

الأربعاء 12 فبراير 2025 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن تقديمها تصورا لإعمار غزة بعد تصريحات جديدة لترامب عن تهجير سكان القطاع



القاهرة/سما/

أعربت مصر عن اعتزامها تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.


وذكر بيان لوزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، أن "جمهورية مصر العربية تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وأكدت مصر في هذا السياق "اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".

وشددت مصر على أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة".

ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي قال مجيبا عن سؤالين حول ما إذا كان الملك سيستمع إليه وما إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن إذا لم يوافق على خطته، "إنه رجل عظيم".

وأضاف ترامب ردا على سؤال حول قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية: "الأمر سينجح"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

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