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شقيق أسير إسرائيلي لترامب: يجب أن تعد نتنياهو بالجحيم وليس "حماس"

الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق أسير إسرائيلي لترامب: يجب أن تعد نتنياهو بالجحيم وليس "حماس"



القدس المحتلة/سما/

قال شقيق أسير إسرائيلي بقطاع غزة إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح "أبواب الجحيم" وليس حركة حماس، مشيرا إلى أنه هو من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "داني إلغرت" شقيق الأسير "إيتسيك" ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي الاثنين، للصحفيين في البيت الأبيض توعد فيها حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع المختطفين بحلول ظهر السبت القادم".

وقال إلغرت خلال حضوره اجتماع لجنة الدستور البرلمانية، الثلاثاء، في الكنيست الإسرائيلي: "بدلا من حماس، أقترح أن يعد ترامب نتنياهو بالجحيم".

وقاطعت النائبة بالكنيست تالي غوتليب عن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو شقيق الأسير وضربت على الطاولة أمامها قائلة "يكفي هذا".

وصرخ عضو الكنيست موشيه سعادة من "الليكود" أيضا في غضب وقال "هناك حدود فلتخجل من نفسك، بدلا من الجحيم لحماس تريده لرئيس الوزراء، لن نسمح لك بالحديث".

ومساء الاثنين، قال "إلغرت" لموقع "والا" العبري: "عاد بيبي (بنيامين نتنياهو) من الولايات المتحدة منتشيا بسعادة غامرة من رؤى ترامب الفارغة ووجبات الفساد في الفنادق الفاخرة، ويعمل بكل قوته لإعادة المختطفين موتى".

وأضاف: "انتهاك الاتفاق مع حماس التي التزمت بكافة شروطه يعد جريمة حرب ضد دولة إسرائيل".

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