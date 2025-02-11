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ألمانيا تدعو واشنطن وإسرائيل للسعي لمنظور "سلام حقيقي" في غزة

الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعو واشنطن وإسرائيل للسعي لمنظور "سلام حقيقي" في غزة



برلين/سما/

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى "منظور حقيقي للسلام" في قطاع غزة.

وقالت في منشور لها على منصة "إكس"، الثلاثاء، إن المدنيين في غزة "يعيشون أسوأ الظروف"، مؤكدة أن "الغذاء، والدواء، وإعادة الإعمار أصبحت أمورا ضرورية" للفلسطينيين في القطاع.

وأكدت على ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ذلك في غزة.

وشددت على أن القانون الدولي واضح فيما يخص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنها ينص على أنه "لا يجب أن يكون هناك أي تهجير من غزة".

الوزيرة الألمانية أضافت أن وقف إطلاق النار في غزة "هشّ للغاية"، إلا أنها اتهمت في الوقت نفسه حركة حماس بـ "تعريض الاتفاق للخطر"، متجاهلة تنصل إسرائيل من تنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأكدت أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية والأمريكية بذل ما في وسعهما لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى "منظور حقيقي للسلام" في غزة.

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