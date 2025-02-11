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وزير إسرائيلي: الكابينت تبنى موقف ترامب بإعادة جميع المختطفين السبت

الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: الكابينت تبنى موقف ترامب بإعادة جميع المختطفين السبت



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الثلاثاء، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) تبنى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بأنه إما إعادة جميع الأسرى من غزة يوم السبت، أو "الجحيم".

جاء ذلك في تصريحات لكوهين وهو أيضا وزير في الكابينت الذي أنهى منذ وقت قليل اجتماعا له برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتد لنحو 4 ساعات لبحث الرد على إعلان حركة "حماس" تعليق إطلاق سراح الأسرى في غزة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال كوهين في تصريحات للقناة 12 العبرية الخاصة: "من يعتقد أنه يستطيع ابتزاز إسرائيل بهذه الحيل أو تلك، فلن يتمكن من ذلك".

وأضاف: "نحن متمسكون بكلام ترامب بشأن إطلاق سراح جميع المختطفين (بحلول السبت 12:00 ظهرا) ونتبناه".

وتابع: "أرى بالفعل أنهم (حماس) يقولون إنهم لن يلتزموا بالاتفاق"، زاعما أن ذلك "بالفعل انتهاك للصفقة".

والاثنين، قال ترامب ردًا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن حركة حماس علّقت الإفراج عن الأسرى في غزة لحين التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق، قائلا إن ذلك "غير مقبول".

وأضاف: "يجب إلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى في غزة بحلول الساعة 12:00 ظهرًا يوم السبت، وإذا لم يتم ذلك فلتفتح أبواب الجحيم".

وتابع ترامب: "نريد استعادة الجميع. أنا أتحدث باسمي. يمكن لإسرائيل أن تتصرف بطريقة مختلفة، لكنني أتحدث باسمي وأقول: إذا لم يعودوا بحلول السبت الساعة 12:00، وإذا لم يكونوا هنا، فسوف يندلع الجحيم".

والاثنين، أعلنت "القسام"، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة في بيان، إن الكتائب "راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو (إسرائيل) وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، وعدم إدخال المواد الإغاثية في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وتبعا لذلك، ذكر أبو عبيدة أنهم قرروا تأجيل تسليم الأسرى "لحين التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي، مؤكدا "الالتزام ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

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