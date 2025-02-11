إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

الخليل/سما/

أصيب 4 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم طفلة وأحدهم وصفت جراحه بأنها" خطيرة"، خلال اقتحام بلدة سِعير شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن طواقمها "نقلت إلى المستشفى شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن في سعير قرب الخليل".

وفي بيان لاحق أعلنت الجمعية، أنها نقلت إلى المشافي "3 إصابات جديدة بالرصاص الحي في سعير، إحداها خطيرة جدا".

وذكرت أن "إحدى الإصابات بالرصاص الحي في الصدر لشاب (19 عاما) وصفت بالخطيرة، وإصابة أخرى لشاب (22 عاما) بالرصاص الحي في البطن والأطراف، إصابة لطفلة (10 سنوات) بالرأس ووضعها مستقر".

ووفق شهود عيان فإن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية وسط البلدة.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي يواصل الجيش الإٍسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق.