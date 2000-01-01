ترمب: الفلسطينيون ممكن أن يعيشوا بأراض في مصر والأردن

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل.



وتابع ترامب عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".



وأضاف الرئيس الأميركي: " أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وجدد ترامب تصريحاته بالقول "سنسيطر على غزة وستكون السلطة الأمريكية". وقال ترامب "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".



وأوضح، أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة". وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة رد ترامب يرد "بلا".

وعندما سئل ترامب عن حجب المساعدات، امتنع عن الرد. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الأموال، وأنه لن يضطر إلى التهديد. وقال: "أعتقد أننا فوق ذلك".

وردا على سؤال بشأن السلطة التي تخول له السيطرة على غزة قائلا: "بموجب السلطة الأميركية".

وبشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة قال ترامب: "الأمر سينجح".

وفيما يتعلق باستقبال الفلسطينيين، قال العاهل الأردني الملك عبد الله إن السؤال هو كيف يمكن جعل الأمور تسير على ما يرام "بشكل أفضل للجميع". وتحدث عن استقبال 2000 طفل مريض.

وعندما سئل الملك عبد الله عن أفكار ترامب، فقال الملك عبد الله قال: "دعونا ننتظر حتى يتمكن المصريون" من تقديم أفكار.

وعما إذا كانت هناك قطعة من الأرض يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون قال ملك الأردن: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"

وأكد أن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل ملك الأردن عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى البيت الأبيض، ووجدا في استقبالهما الرئيس الأميركي دونالد ترمب.