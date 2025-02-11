نتنياهو: إذا لم تفرج حماس عن الأسرى حتى السبت سينتهي وقف إطلاق النار

وقال نتنياهو: "أنهيت الآن نقاشا معمقا استمر أربع ساعات في المجلس الوزاري السياسي-الأمني. جميعنا أعربنا عن استيائنا من الوضع المروع لمحتجزينا الثلاثة الذين أُطلق سراحهم السبت الماضي، كما أننا جميعا رحبنا بمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن محتجزينا حتى ظهر السبت، ورحبنا أيضا بالرؤية الثورية للرئيس بشأن مستقبل غزة".

وأضاف: "في ضوء إعلان حماس عن قرارها بخرق الاتفاق وعدم الإفراج عن محتجزينا، وجهتُ أمس الجيش الإسرائيلي لحشد القوات داخل قطاع غزة وحوله، هذا الإجراء يُنفذ في هذه الساعات، وسيتم استكماله في أقرب وقت ممكن".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "القرار الذي مررته في الكابنيت بالإجماع هو: إذا لم تعد حماس محتجزينا حتى ظهر السبت - فسيتوقف وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى قتال مكثف حتى الحسم النهائي لحماس".

ويوم أمس الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأشار إلى أن "هذا التأجيل مستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

ومن جانبه، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.

وقال ترامب: "ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إسرائيل بوسعها إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار".

كما هدد الرئيس الأمريكي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بوقف المساعدات إذا رفضتا استقبال لاجئين فلسطينيين ضمن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى اعتقاده بأن "الأدرن سيستقبل اللاجئين".

ويأتي ذلك عقب تجديد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.