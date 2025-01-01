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جيش الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين شمالي الضفة

الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين شمالي الضفة



جنين/سما/

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.


ونقل شهود عيان، أن جيش الاحتلال فجر منزل الفلسطيني نضال العامر الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في يوليو/ تموز الماضي.


ولاحقًا، تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثّق عملية التفجير.


واستشهد العامر برصاص الاحتلال من مسافة صفر، في المنطقة الصناعية بجنين، في شهر يوليو الماضي


ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أكد مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، أن جيش الاحتلال فجر 21 منزلا في ثلاث حارات بالمخيم، محذرا من أن “التفجيرات ستستمر بحسب ما أبلغ جيش الاحتلال جهات رسمية فلسطينية”.


ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية ووسعها لاحقا لمحافظتي طولكرم وطوباس.
وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.


وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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