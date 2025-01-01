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وزارة الصحة بغزة تدعو إلى إنقاذ القطاع الصحي

الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة بغزة تدعو إلى إنقاذ القطاع الصحي



غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالبروتوكول الصحي الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.


وأشار القدرة في بيان صحفي إلى أن ما وصل إلى القطاع الصحي من الاحتياجات الأساسية لا يزال ضئيلا جدا، في ظل حاجة ماسة لإعادة تشغيل المستشفيات التي تعاني من شلل تام.

وأوضح أن إسرائيل تعيق خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، حيث يسمح فقط بسفر 40 مريضا وجريحا يوميا، رغم الحاجة الملحة لرفع هذا العدد إلى 150 شخصا يوميا.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة أن عدد المرضى الذين غادروا غزة اليوم بلغ 53 فقط، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب.

كما أكدت الوزارة على الحاجة العاجلة لإدخال معدات وأجهزة طبية حيوية لإعادة تشغيل المستشفيات والنهوض بالقطاع الصحي الذي تعرض للتدمير خلال الفترة الماضية.

وشددت على أن استمرار هذه السياسات التعسفية يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لضمان احترام إسرائيل للقوانين الدولية وتطبيق البروتوكولات الصحية، وتمكين القطاع الصحي في غزة من تقديم خدماته المنقذة للحياة.

#وزارة الصحة غزة

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