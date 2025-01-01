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مسؤولون إسرائيليون: حديث "حماس" دقيق عن عدم وفاء إسرائيل بوعودها في المرحلة الأولى

الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون: حديث "حماس" دقيق عن عدم وفاء إسرائيل بوعودها في المرحلة الأولى



القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤولون إسرائيليون ووسطاء عملوا على اتفاق تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل لصحيفة "نيويورك تايمز" أن حديث الحركة دقيق عن عدم وفاء إسرائيل بوعودها في المرحلة الأولى.


وقالت الصحيفة الأمريكية إنه "على الرغم من التهديدات المتبادلة بين حماس والرئيس الأمريكي ترامب لعرقلة الهدنة في غزة، ظل المسؤولون والمحللون في المنطقة متفائلين بأن الترتيب سيستمر إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع - ولكن ربما ليس لفترة أطول".


وأشارت إلى أن "المواجهة الحالية تنبع جزئيا من اتهام حماس لإسرائيل بالفشل في الوفاء بوعودها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهي فترة ستة أسابيع بدأت في 19 يناير"، مذكرة أنه "بموجب شروط الصفقة، كان مطلوبا من إسرائيل إرسال مئات الآلاف من الخيام إلى غزة، من بين الإمدادات الإنسانية الأخرى، وهو الوعد الذي تقول حماس إن إسرائيل لم تف به".

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسيطان، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة، إن "مزاعم حماس دقيقة"، مؤكدين أن "هذا الجانب من النزاع يمكن حله بسهولة نسبيا إذا سمحت إسرائيل بتقديم المزيد من المساعدات لغزة".

وأشاروا إلى أن "القضية الأكثر خطورة هي التصور السائد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تقويض المفاوضات حول ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة إلى ما بعد أوائل مارس".

وكان من المقرر أن تبدأ تلك المحادثات في أوائل الأسبوع الماضي. وبدلا من ذلك، أرجأ نتنياهو إرسال فريق إلى قطر، الذي يتوسط بين الجانبين، حتى أوائل هذا الأسبوع. وحسب خمسة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة فإن هذا الوفد يتكون من ثلاثة مسؤولين لم يسبق لهم قيادة الجهود التفاوضية الإسرائيلية، وكان تفويضهم يقتصر على الاستماع، وليس التفاوض.

وبحسب اثنين من المسؤولين، فإن الوفد الإسرائيلي استمع إلى اقتراح قطري عام بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات، ثم أعلن أنه سيعود إلى إسرائيل.

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