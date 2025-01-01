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محتجون يغلقون طريقا قرب القدس ويطالبون نتنياهو بعدم عرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى (فيديو)

الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محتجون يغلقون طريقا قرب القدس ويطالبون نتنياهو بعدم عرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء أحد الشوارع قرب القدس، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم عرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس".

وقام المحتجون بإغلاق الطريق السريع رقم 1 المؤدي إلى القدس، مطالبين رئيس الوزراء بوقف عرقلة الاتفاقية، وإرسال وفد إلى الدوحة بصلاحيات كاملة للتفاوض على المرحلة الثانية، والتي ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين دفعة واحدة.

واتهم المحتجون نتنياهو بأنه "يماطل ويفعل كل ما في وسعه لعرقلة الاتفاقية".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإغلاق عدد من الطرقات خلال ساعة الذروة الصباحية.

وكان الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة قد أعلن مساء أمس الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن يبدأ يوم الإثنين الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته من محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل، وأن يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.

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