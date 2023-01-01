  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الأسير الأكبر سنا لدى "حماس"

الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الأسير الأكبر سنا لدى "حماس"



القدس المحتلة/سما/

أبلغ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عائلة الأسير شلومو منصور الذي أسر من كيبوتس كيسوفيم بأنه قتل في 7 أكتوبر 2023، وأن جثته لا تزال محتجزة في القطاع.


وقال الجيش الإسرائيلي إن "قرار تحديد وفاته استند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها على مدار الأشهر الماضية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة خبراء من وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الأديان والشرطة الإسرائيلية".


وأكد أن "الجيش يعمل طوال الحرب بأساليب متنوعة بهدف جمع معلومات عن المختطفين والمختطفات في قطاع غزة. تحديد وفاة منصور استند إلى شهادات مختطفين تم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى معلومات استخباراتية".

وقال موقع Ynet إن "المختطف الأكبر سنا في أسر حماس لم يعد على قيد الحياة"، حيث أعلن كيبوتس كيسوفيم أن شلومو منصور، الذي اختطف من منزله في 7 أكتوبر، قتل أثناء أسره لدى "حماس"، وأن جثته محتجزة في غزة.

وأبلغت عائلة منصور، الذي كان يبلغ من العمر 85 عاما عند اختطافه، من قبل ممثلي الجيش الإسرائيلي بأنه قتل يوم الهجوم.

وجاء في بيان النعي الصادر عن الكيبوتس: "هذا واحد من أصعب الأيام في تاريخ كيبوتسنا. كان شلومو بالنسبة لنا أكثر بكثير من مجرد فرد في المجتمع.. لقد كان أبا، وجدا، وصديقا حقيقيا، والقلب النابض لكيسوفيم".

ودعا البيان "حكومة إسرائيل وقادة العالم إلى مواصلة العمل بحزم لإعادة جميع المختطفين، أحياء وأمواتا، وعدم السماح بتكرار قصص مؤلمة مثل قصة شلومو".

يذكر أن اسم شلومو ورد ضمن قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

حماس تصدر بيانا جديدا عن قرارها وقف تبادل الأسرى مع "إسرائيل"

ترامب يتوعد غزة بـ”الجحيم” ويتحدث عن إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن

فصائل فلسطينية تعلق على قرار عباس وقف رواتب عائلات الأسرى

الرئيس عباس يجري تعديلات قانونية على منظومة الرعاية الاجتماعية

صفقة غزة تدخل مرحلة خطيرة وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ...

كاتس عقب إعلان القسام: الجيش يتأهّب لأي سيناريو محتمَل

بيان عاجل للخارجية المصرية بخصوص الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

ترامب ومساعدوه رددوا أفكار ورقة باحث أمريكي- إسرائيلي لتطهير غزة من سكانها وإعمارها من الصفر

7bc0a53d-9e4b-4e99-bc41-2465fa1cabaa

الحوثي: حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة

جنرال إسرائيلي: فشلنا في ثلاثة ونصف من أصل أربعة أهداف للحرب

67ab020f4c59b70d682c58f4

ضابط استخبارات إسرائيلي يتنبأ برد مصر على مخطط ترامب

67aae75242360413656da715

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية