ضابط استخبارات إسرائيلي يتنبأ برد مصر على مخطط ترامب

القدس المحتلة/سما/

تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مع المقدم (احتياط) إيلي ديكل، ضابط الاستخبارات السابق بالجيش الإسرائيلي والخبير في الشؤون المصرية، حول تداعيات خطة مصرية لإفشال مخطط ترامب.



وجاءت تصريحات الضابط الإسرائيلي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا فيه الأردن ومصر إلى "تبني" النازحين من قطاع غزة، وقد أثار التصريح العاصف للرئيس الأمريكي الذي قال فيه إن "الفلسطينيين ليس لديهم خيار سوى مغادرة قطاع غزة"، ودعوته الدول المجاورة، الأردن ومصر، إلى استيعاب النازحين الفلسطينيين، عاصفة سياسية في المنطقة.

وأدلى ترامب بهذا التصريح قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، مما أضاف توترا إلى العلاقة المعقدة بالفعل بين إسرائيل ودول المنطقة.

وبحسب ديكل، الذي يقوم بتحليل السلوك المصري على مدى سنوات، فإنه من غير الممكن تحديد ما إذا كانت خطة ترامب ستنفذ على وجه اليقين، مضيفا أنه هناك أمرا واحدا واضحا وهو أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي وستحاول منع تنفيذها.

وقال ديكل الذي وصف خطة مصر الخفية لإفشال مخطط ترامب بـ"الصدمة الكهربائية": "ستبذل مصر كل ما في وسعها لإحباط هذه الخطة، فمصر لا تهتم بحل القضية الفلسطينية في غزة على حساب أراضيها، وإذا كانت مصر لديها أي مصلحة في مساعدة إخوانها العرب في غزة، فإنها ستفعل شيئا حيال ذلك - لكنها لا تفعل ذلك ولن تقبلهم على أراضيها حتى لا تضيع القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم".

وأكد ديكل أن مصر تعزز الروايات العدائية ضد إسرائيل، على الرغم من اتفاق السلام الرسمي بين البلدين.

وأضاف: "إن أدوات الدعاية في مصر، الرسمية وشبه الرسمية، تشحذ سيوفها باستمرار بالتهديدات الضمنية ضد إسرائيل ويذكروننا في تفكيرهم بانتصارهم في يوم الغفران وفي حرب الاستنزاف. إنهم ينشرون أفلاماً دعائية عن صواريخ بعيدة المدى في أنفاق ضخمة في مصر، وهم يطلقون التهديدات باستمرار، والتي تبدو وكأنها استعدادات عسكرية للحرب".

وقدم ديكل خلال حديث لمعاريف مثالا على ذلك قائلا: "على سبيل المثال، نشرت خلال الفترة الأخيرة صورا جوية في إسرائيل لثماني دبابات مصرية تقع بالقرب من رفح، في منطقة يُحظر وجودها فيها وفقاً لاتفاقية السلام، تبين أنه صحيح بشأن الصورة هو أنها التقطت بالفعل بالقرب من رفح، لكنها التقطت في 30 أكتوبر 2023".

وعلقت معاريف على حديث ديكل لها، قائلة: "ترسم كلمات ديكل صورة معقدة: من ناحية، تحافظ مصر على مظهر تهديد تجاه إسرائيل من خلال وسائل الدعاية؛ ومن ناحية أخرى، تركز المصالح المصرية عمليًا على الحفاظ على استقرار المنطقة .. ويبدو أن خطة ترامب قد تقوض هذا التوازن وتضع مصر في موقف ستضطر فيه إلى الاختيار بين المصالح الإقليمية والضغوط الدولية".

وتسألت الصحيفة العبرية: "هل تصمد القاهرة أمام الضغوط أم تستسلم لواقع جديد؟"، مجيبة في الوقت نفسه: "الإجابة على هذا السؤال لا تزال بعيدة عن الوضوح".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطته لإعادة إعمار غزة لا تشمل عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم السابقة وإنما سيتم بناء مجتمعات آمنة جديدة لهم.

وأجاب ترامب في مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، عندما سئل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى غزة، بأنه "لا .. لا يمكنهم العودة".

وأضاف ترامب بأنه إذا عادوا الآن، ستمر سنوات قبل أن يتمكنوا من العيش هناك مرة أخرى، منوها بأن المنطقة غير صالحة للسكن في وضعها الحالي.

كما هدد الرئيس الأمريكي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بوقف المساعدات إذا رفضتا استقبال لاجئين فلسطينيين ضمن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى اعتقاده بأن "الأدرن سيستقبل اللاجئين".