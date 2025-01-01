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قبيل لقائه ملك الأردن.. ترامب: أعتقد أنه سيأخذ الفلسطينيين

الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل لقائه ملك الأردن.. ترامب: أعتقد أنه سيأخذ الفلسطينيين



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيلتقي ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسألة استقبال فلسطينيين من قطاع غزة.


وقال ترامب، خلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، "غدا سألتقي ملك الأردن، وأعتقد أنه سيأخذ الصفقة، وسيأخذ الفلسطينيين".


وردا على سؤال عما إذا كان سيحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضتا ذلك، قال ترامب: "ربما. لم لا. إذا لم يوافقوا ربما أحجب هذه الأموال".

وقال الملك عبد الله إنه يرفض أي تحركات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يقوم بإبلاغ ترامب خلال اللقاء أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحفز التطرف وتنشر الفوضى في المنطقة وتعرض السلام مع إسرائيل للخطر وتهدد بقاء البلاد ذاته.

وكان ترامب قد اقترح أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل، وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى منها مصر والأردن.

وتحدث ترامب الاثنين مجددا عن فلسطينيي قطاع غزة، قائلا: "كلهم سيغادرون عندما يكون هناك مكان يشكل بديلا أفضل".

وأثار المقترح رفضا رسميا في مصر التي شددت على ما وصفته بثوابتها بشأن القضية الفلسطينية.

وأمس الاثنين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي مارك روبيو في واشنطن، موقف مصر "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني "المشروعة"، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

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