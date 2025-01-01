موسكو/سما/

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الشخصية بموقع التواصل "Truth Social"، منشورا يحمل كلمات للرئيس فلاديمير بوتين حول العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.



في الثاني من فبراير، أعرب الرئيس بوتين خلال مقابلة مع الصحفي في بافيل زاروبين، عن ثقته في أن ترامب سيستعيد النظام بسرعة كبيرة عبر شخصيته، والنخب الأوروبية سترضخ لأوامره و"تقف قريبا عند أقدام سيدها وتهز ذيولها بلطف".



هذه الكلمات الأخيرة بالذات من جانب الرئيس بوتين، هي التي لفتت انتباه الرئيس الأمريكي.

وأكد الرئيس بوتين في تلك المقابلة كذلك، أن النخب الأوروبية حاربت ترامب بنشاط، وتدخلت حقا في الحياة السياسية وعملية الانتخابات في الولايات المتحدة، وأصيبت بالارتباك عقب فوزه.

وشدد الرئيس الروسي على أن أوروبا كانت سعيدة بتنفيذ أي أمر من واشنطن في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ووفقا له، كانت هذه النخب تفضل بايدن لكن ترامب لديه مفاهيم مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ بما في ذلك مسائل "الجيندر" وفي بعض القضايا الأخرى. يبدو أن ذلك لن يعجبهم.