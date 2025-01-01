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أردوغان: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا وإقامة دولة فلسطينية

الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا وإقامة دولة فلسطينية



أنقرة/سما/

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.


ورأى أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن "المشكلة في فلسطين ناجمة عن أمر واحد وهو الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "من الضروري إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إنه "يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتعويض الأضرار التي أحدثتها"، لافتا إلى أن "إسرائيل تحاول التنصل من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه".

وأضاف: "إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومصرة على الاستمرار في سياسة المجازر".

بدوره، تساءل رئيس الوزراء الماليزي: "كيف يمكن التقدم باتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون انسحاب المستعمر ومع استمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية؟".

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