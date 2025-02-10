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حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي (فيديو)

الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي (فيديو)



أنقرة/سما/

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، حفيد السلطان العثماني عبد الحميد، وهو يرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة.

وقال عثمان أوغلو في الفيديو: "يقول ترامب بأنه سيقوم بشراء غزة، ممن ستقوم بشرائها؟ غزة التي تتحدث عنها هي ملك خاص لجدي السلطان عبد الحميد".


وحسب وسائل الإعلام التركية فإن هذا التصريح جاء خلال مراسم تكريمية أقيمت للسلطان بمناسبة الذكرى الـ107 لوفاته، والتي حضرها حفيد عبد الحميد من الجيل الرابع، عبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، والعديد من المواطنين.

وقال عثمان أوغلو في كلمته خلال المناسبة: "عندما نذهب إلى الأراضي المظلومة اليوم، سواء كانت سوريا أو فلسطين أو غزة، يتم الحديث عن السلطان عبد الحميد خان. اليوم تقول أمريكا: سنأخذ غزة. لحظة واحدة يا صديقي، ماذا تأخذون؟ عندما تتحدثون عن غزة اليوم، فهي ملكية شخصية مسجلة للسلطان عبد الحميد خان. قوتكم لا تكفي. لقد قمتم بقصفها لمدة عام، ولكن إخوتنا هناك ما زالوا صامدين. نحن نقف إلى جانب فلسطين وغزة وكل أخ مظلوم في العالم".

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