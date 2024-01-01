لابيد لـ"نتنياهو" : الوقت ينفذ وعليك الذهاب إلى ⁧‫الدوحة‬⁩ واحضار جميع المحتجزين

القدس المحتلة / سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين تننياهو"اذهب إلى ⁧‫الدوحة‬⁩ وأحضر جميع الأسرى المحتجزين لقد نفد الوقت".

ويأتي ذلك في ظل تواصل الاتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو بأنه يعرقل الصفقة بعدم المضي قدما إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس عن تأجيل إطلاق الدفعة المقبلة من الأسرى الإسرائيليين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.

وناشدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان لهم، الوسطاء التدخل فورا للتوصل لحل فوري وفعال يعيد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.