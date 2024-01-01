  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: أوكرانيا “قد تصبح روسية يوما ما” وطلبت من كييف 500 مليار دولار ..

الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أوكرانيا “قد تصبح روسية يوما ما” وطلبت من كييف 500 مليار دولار ..



سما / وكالات /

 اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ أوكرانيا قد تصبح “روسية يوما ما”، مجدّدا التأكيد على رغبته بأن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في تصدّيها للغزو الروسي.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية “أريد أن تكون أموالنا مؤمّنة لأنّنا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربّما يتوصّلون (الأوكرانيون) إلى اتّفاق وربّما لا يتوصّلون إليه. ربّما يصبحون روسا يوما ما، وربّما لا يصبحون روسا يوما ما”.
وأضاف الرئيس الجمهوري أنّه طلب من كييف ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تُستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات.
ويسعى ترامب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتّحدة في إطار أيّ اتفاق سلام تبرمه أوكرانيا مع روسيا.
وكان ترامب أكّد في وقت سابق الإثنين أنّ كيث كيلوغ، مبعوثه الخاص المكلّف السعي لوقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، سيزور كييف قريبا.

وبحسب مصدر في الرئاسة الأوكرانية فإنّ كيلوغ سيصل إلى كييف في 20 شباط/فبراير.
ولم يؤكّد ترامب موعد هذه الزيارة، مكتفيا بالقول “أجل” ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان كيلوغ سيزور كييف قريبا.
والأسبوع الماضي أعلن ترامب أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على “اتفاق” تقدّم فيه معادنها النادرة “ضمانة” مقابل حصولها على مساعدات أميركية.
وردّا على هذا التصريح، قال زيلينسكي إنّ بلاده مستعدة لاستقبال “استثمارات من الشركات الأميركية” في معادنها النادرة.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" : مقترح إسرائيلي جديد لتجميد مؤقت للحرب وتسهيل صفقة الأسرى

ترامب يتوعد غزة بـ”الجحيم” ويتحدث عن إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن

الرئيس عباس يجري تعديلات قانونية على منظومة الرعاية الاجتماعية

كاتس عقب إعلان القسام: الجيش يتأهّب لأي سيناريو محتمَل

فصائل فلسطينية تعلق على قرار عباس وقف رواتب عائلات الأسرى

"القسام" تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

بيان عاجل للخارجية المصرية بخصوص الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

صفقة غزة تدخل مرحلة خطيرة وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ...

الحكومة الاسرائيلية تعقد اجتماعا بعد تهديدات القسام بشأن الاسرى..

بعد تأجيل اطلاق سراح الاسرى..مخاوف من انهيار الاتفاق في ظل الخروقات الاسرائيلية..

20250210230635afpp-afp_36xk27e.h-1-730x438

ترامب يتوعد غزة بـ”الجحيم” ويتحدث عن إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن

حماس تصدر بيانا جديدا عن قرارها وقف تبادل الأسرى مع "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية