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طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، والفرصة مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارد إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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