بعد تأجيل اطلاق سراح الاسرى..مخاوف من انهيار الاتفاق في ظل الخروقات الاسرائيلية..

غزة / سما/

تصاعدت حدة الخروقات الاسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة على المستوى الميداني والإنساني.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها ستؤجل إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين المنوd إطلاق سراحهم السبت القادم ما أثار عاصفة من الغضب في إسرائيل.

وجاء قرار القسام في ظل استمرار خروقات الاحتلال والتي ادت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد اخرى.

واستشهد المواطن أحمد عبد القادر حسين أبو شعر برصاص متأثرًا بجراحه التي أصيب فيها من قبل جيش الاحتلال في حي السلطان برفح.

واصيب اثنين من المواطنين برصاص قناصة الاحتلال جراء استهدافهم بمنطقة العودة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية- غزة وصول مشافي القطاع ١٩ شهيدا منهم ١٤ شهيدا انتشال وشهيدان متأثران بجراحهما وثلاثة شهداء جدد و ١٥ إصابة، خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٨٢٠٨ شهداء ١١١٦٥٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

من جهته اعلن حيش الاحتلال ان حركة السيارات إلى شمال القطاع مستمر رهنًا بخضوعها للتفتيش عبر محور صلاح الدين.

واكدت ان المنطقة البحرية المحاذية للقطاع لا يزال الخطر على الصيادين والسباحين والغواصين عاليًا.

ولا زال جيش الاحتلال يمنع ادخال الوقود للاستخدام الشخصي في قطاع غزة ويمنع ادخال الكرفانات والخيام بأعداد كافية.