غزة: لاعب فلسطيني يضع كؤوس انتصاراته فوق ركام منزله المهدم

وانتشرت صورة لمحمد معمر "ميدو" على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يضع كؤوسه على ركام منزله.

كما نشرت "رياضة غزة Gaza Sport " على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة للاعب، وعلقت عليه: "النجم محمود النيرب مع كأس الدوري بعد عودتهم إلى رفح".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد معمر "ميدو" كان يلعب في نادي خدمات خان يونس منذ العام 2019 ضمن دوري الدرجة الأولى.

ووفقا لصفحة "رياضة غزة Gaza Sport " على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، فإن نادي اتحاد بيت حانون الرياضي تعاقد مع (ميدو) قادما من شباب رفح لمدة موسمين ونصف الموسم.