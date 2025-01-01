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هرتسوغ: خطوة حماس خبيثة وشريرة لإثارة التوتر في "إسرائيل"

الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: خطوة حماس خبيثة وشريرة لإثارة التوتر في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

وصف الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتصوغ خطوة حركة "حماس" بتأجيل عملية تبادل الأسرى، بـ "الخبيثة والشريرة"، مؤكدا أنها تهدف إلى إثارة التوتر الداخلي في إسرائيل.


وقال هرتصوغ: "حماس اتخذت خطوة خبيثة وشريرة تهدف إلى إثارة التوتر الداخلي، لا يجوز لنا الوقوع في فخ الضغط النفسي الذي تحاول نصبه لنا".

جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي عقب إعلان الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأشار إلى أن "هذا التأجيل مستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

كما أكدت حركة "حماس" أن "تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق"، لافتة إلى أن "تعمد أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".

وشددت الحركة على أنها "أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت "حماس" للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.

وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن يبدأ يوم الإثنين الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته في محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل، وأن يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.

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