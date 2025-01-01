الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الجاهزية استعدادا لسيناريوهات مختلفة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بناء على تقييم الوضع تقرر رفع حالة الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية العسكرية.



وأضاف: "كما تقرر دفع تعزيزات كبيرة للقوات في المهام الدفاعية في المنطقة حيث سيساهم هذا الإجراء في تعزيز الحالة الدفاعية في المنطقة واستعداد القوات للسيناريوهات المختلفة ".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء أمس الاثنين، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن قرار تأجيل تبادل الأسرى الإسرائيليين جاء نتيجة تعطيل تل أبيب 90% من البروتوكول الإنساني المتفق عليه في الصفقة.