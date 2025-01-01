بعد قرار حماس.. ترامب يتوعد بـ"الجحيم" إذا لم تتم اعادة الاسرى الاسرائيليين بحدود يوم السبت..

واشنطن / وكالات /

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم، بأنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "ستنفتح أبواب الجحيم" إن لم تتم إعادة الرهائن.

وأكد الرئيس الأميركي أن بوسع إسرائيل إلغاء الاتفاق، في إشارة إلى إمكانية استئناف حرب غزة.

وقال ترامب إنه قد يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اعتبار السبت "موعدا نهائيا".

وكانت حماس أعلنت في وقت سابق من الإثنين، تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر، بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن تطلق حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، السبت، مقابل إفراج إسرائيل عن فلسطينيين من سجونها كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن الحركة علقت هذه الخطوة