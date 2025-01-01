  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويطلق مسيّرات في أجواء قطاع غزة

الإثنين 10 فبراير 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويطلق مسيّرات في أجواء قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر صحفية، مساء اليوم بأن الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق مسيّرات في أجواء قطاع غزة.


وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية ومنع إدخال المساعدات والوقود والخيام".

وأضاف: "ناشدنا الوسطاء منذ أسبوع بإلزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو الإسرائيلي".

وحمل الناطق باسم حركة "حماس" نتنياهو ما سيترتب على تأجيل تسلم الأسرى الأسبوع المقبل.

هذا وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

كما أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء يوم الاثنين، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان وقف عملية تبادل الأسرى.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى

سوريا : مشاهد تعرض لأول مرة تتناول الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي

"معاريف" : مقترح إسرائيلي جديد لتجميد مؤقت للحرب وتسهيل صفقة الأسرى

مصادر عربية : مصر هددت اسرائيل بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ...

“نيوزويك” : خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة ستار للسيطرة على احتياطيات الغاز الطبيعي في بحرها

المرحلة الثانية من اتفاق غزة تُعرض على “الكابينت”.. نتنياهو يُخطط لتفجير الصفقة باشتراطه نفي قيادة حماس

الإعلام العبري يكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية للهجرة الطوعية لسكان غزة

الأخبار الرئيسية

حماس تصدر بيانا جديدا عن قرارها وقف تبادل الأسرى مع "إسرائيل"

67aa3c6e4c59b77fe116b8ec

بن غفير يدعو إلى شن هجوم ناري واسع على غزة جوا وبرا ووقف المساعدات

67aa2efb42360436ac0101e3

نتنياهو يفاخر بلقائه مع ترامب ويعتبره الأهم على مدار 20 عاما

كاتس عقب إعلان القسام: الجيش يتأهّب لأي سيناريو محتمَل

الرئيس عباس يجري تعديلات قانونية على منظومة الرعاية الاجتماعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية