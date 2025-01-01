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سلام يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ويستنكر تصريحات نتنياهو وترامب

الإثنين 10 فبراير 2025 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلام يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ويستنكر تصريحات نتنياهو وترامب



بيروت/سما/

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مستهجنا ما صدر عن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية.


كما أعرب سلام اليوم الإثنين، عن تأييده لدعوة جمهورية مصر إلى قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين دولة وشعبا.

وأبدى أمله بالخروج في موقف عربي موحد لوضع حد لمشاريع التدمير والتهجير، مثل الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة.

وشدد رئيس الحكومة اللبناني على أن تصريحات نتنياهو تدخل في شؤون الدول العربية، وطالب بإقامة الدولة الفلسطينية بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت.

وأعاد ترامب تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن غزة، قائلا هذه المرة إنه لا يزال "ملتزما بشراء غزة وامتلاكها"، مضيفا أنه "ربما يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لبنائه".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مشددا على أنه "سيهتم بالفلسطينيين، وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأتت تصريحات ترامب في وقت تجري فيه مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة كافة الأطراف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك بعد يوم واحد من انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من محور "نتساريم"، فيما أكدت حركة "حماس" أن "الاحتلال يماطل في تنفيذ بنود الاتفاق، ما يهدد بانهياره".

واستنكرت الحركة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن "شراء وامتلاك" غزة، وقالت إنها "تصريحات عبثية، وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".

#نواف سلام #ترامب #نتنياهو

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