كاتس عقب إعلان القسام: الجيش يتأهّب لأي سيناريو محتمَل

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم، : "إن إعلان حركة حـماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يعد خرقًا كاملًا لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف في بيان: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة، ولن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم الإثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، المقرّر الإفراج عنهم، السبت المقبل، لعدم التزام الاحتلال ببنود الإغاثة، فيما قال مسؤول إسرائيليّ، فور إعلان كتائب القسام، إن "الاتفاق على وشك الانهيار، وحماس تلعب بالنار".

وقال أبو عبيدة إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدوّ، وعدم التزامه ببنود الاتفاق".

وذكر أن "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة، واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع".

"تعويض استحقاق المساعدات بأثر رجعيّ"

وشدّد على أن الاحتلال "منع إدخال المواد الإغاثية، بكافة أشكالها، بحسب ما اتُّفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

وأكد أبو عبيدة أنه "سيُؤَجَّل تسليم الأسرى الصهاينة، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، حتى إشعار آخر".



وذكر أبو عبيدة أنه "سيؤَجّل الإفراج عن الأسرى إلى حين التزام الاحتلال، وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية، وبأثر رجعي".

وقال أبو عبيدة "نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

ويأتي إعلان الناطق باسم كتائب القسام، بعد وقت وجيز من إلقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطاب في الكنيست، خلال جلسة التصويت على مقترحات حجب الثقة التي قدمتها أحزاب المعارضة، وشدد على أن "إسرائيل لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم"، عادّا أن مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل رؤية في ما يتعلق لـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.