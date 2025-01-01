"القسام" تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، تأجيل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المقرّر الإفراج عنهم يوم السبت القادم احتجاجا على عدم التزام الاحتلال بالبنود الإنسانية.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة": راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات

وأضاف: "بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف النار، سيتم تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.